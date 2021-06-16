支持苗博雅 基進黨批「全台灣被雙北兩個市長綁架」

台北市議員苗博雅在政論節目發表「全台陪雙北坐牢」言論，北市府反擊城市被不該被汙名化。台灣基進黨新聞部主任張博洋表示，評論內容沒有汙名化，現在狀況是全台灣被雙北兩個市長綁架，三不五時把記者會心思放在如何炮轟中央，防疫記者會變成政治記者會。

社民黨台北市議員苗博雅日前在政論節目提及，「現在全台是在陪雙北坐牢」，談話內容引發外界熱議。

張博洋指出，北市府發生好心肝事件、副市長不接電話、疫苗施打作法不當，以及今天的西園醫院事件，沒有反省自身防疫措施混亂，反而把提醒言論當成汙名化；有錯不改、有錯不認、有錯不檢討的人，才是在汙名化這個正在疫情當中受苦的城市。

張說，雙北身為防疫重災區，兩個市長卻把下午記者會的心思放在如何炮轟中央，防疫記者會變成政治記者會，一下子狂罵疫苗不夠，給你疫苗又打不完，還會違法流出，這幾天，更把焦點放在中央給的疫苗數量分配不公的假議題，企圖轉移雙首長防疫無能焦點。