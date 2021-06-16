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「全國陪雙北坐牢」說 陳時中：全島一命面對疫情

中央社 / 台北16日電
指揮中心指揮官陳時中。聯合報系記者曾學仁／攝影
指揮中心指揮官陳時中。聯合報系記者曾學仁／攝影

國內新冠肺炎疫情延燒，台北市議員苗博雅在政論節目的「全國陪雙北坐牢」言論引爭議，指揮中心指揮官陳時中今天喊話病毒不分縣市，全島一命才是面對疫情正確態度。

陳時中今天下午被媒體問及如何看到「全國陪雙北坐牢」的說法，陳時中向全國民眾溫情喊話，沒人想染疫，也沒人想傳染給別人，強調世界衛生組織（WHO）常說病毒無國界，更別說病毒一定不會區分縣市，「但病毒就在那，全島一命，才是面對疫情時正確的態度。」

繼8日公布的逾300株基因定序，皆為英國變異株，並無突變狀況，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，本週昆陽實驗室又完成4例死亡病例基因定序，都是英國變異株，與苗栗縣電子廠群聚基因序列一致，國內疫情至今還沒發現英國變異株以外的病毒。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中

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