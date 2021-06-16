朱立倫：綠營從「同島一命」變「黨同伐異」真是冷血

本土疫情嚴峻，部分綠營人士指稱雙北拖累全國引發眾怒。國民黨前主席朱立倫表示，疫情嚴峻的時候，民進黨高喊「同島一命」齊心抗疫，疫情一趨緩，綠營瞬間變臉「黨同伐異」，攻擊藍營執政縣市，一些民代甚至喊出不要「全台陪雙北坐牢」，真是冷血。

朱立倫指出，本土死亡人數已高達478例，真正疫情破口的3+11政策及諾富特尚未被檢討，民進黨卻抓住疫情趨緩時機，不顧雙北近700萬市民仍在努力防疫，推坑雙北市意圖卸責。

朱立倫說，疫情蔓延，原本社會就瀰漫著恐懼與憂慮，加上疫苗不足，死亡率偏高，人民當然會對政府不滿。執政當局喊出「同島一命」其用心可以理解，但是當近日疫情稍緩，綠營反而頻頻政治操作，黨同伐異讓人民對立，意圖扭轉民進黨執政無能的困境。

朱立倫批評，防疫高層帶頭污衊萬華、歧視萬華，讓萬華的居民背負「防疫破口」的罵名，意圖掩蓋真正造成這波疫情的3+11及諾富特的大破口。側翼、民代「全台陪雙北坐牢」的論調，分化雙北與台灣其他縣市的人民，意圖打擊非綠營縣市首長。

朱立倫還說，頻頻透過媒體人爆料施打疫苗名單，讓民眾互相猜忌，甚至不惜流出病患資料，侵害醫療隱私，只為社會沈浸獵巫氛圍而忘記政府採購疫苗不力的事實。蔡英文總統放任「底下人」對新北侯友宜市長、台北柯文哲市長抹黑謾罵，「誅侯」、「滅柯」行動甚囂塵上。綠營縣市首長鼓勵民眾檢舉返鄉者，用抓耙子那套伎倆對付你我鄉親，這是什麼「父母官」。

朱立倫說，執政不力，就讓人民相互對立；執政不力，就讓人民相互猜疑。蔡政府口口聲聲喊著「同島一命」，實際上作為卻是「黨同伐異」。