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國台辦對台企透過上海復星買BNT疫苗釋善意 郭辦回應了

苗博雅稱「全國陪雙北坐牢」 台灣基進：哪裡汙名了？

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
台灣基進新聞部主任張博洋。報系資料照
台灣基進新聞部主任張博洋。報系資料照

台北市議員苗博雅昨晚在政論節目說「全國20幾個縣市民眾，現在是一起陪雙北在坐牢」，引發爭議，苗的臉書也被網友灌爆。台灣基進新聞部主任張博洋今則在臉書表示「這句話哪裡汙名了？」力挺苗博雅，張也進一步說，「現在的狀況是全台灣被雙北兩個市長綁架！」

張博洋表示，如果要說什麼是汙名化，就是有錯不改，有錯不認，有錯不檢討的人，才是在汙名化這個正在疫情當中受苦的城市，更是在辛苦的一線人員身上增添不必要的負擔，「就是講你，台北市政府」。

張博洋也批評，雙北身為防疫重災區，兩個市長卻三不五時把下午記者會的心思放在如何炮轟中央，把防疫記者會變成政治記者會，這幾天更把焦點放在中央給的疫苗數量分配不公的假議題， 「說穿了就是想要轉移雙首長防疫無能的焦點」。

張博洋更大酸，「如果真的沒能力，就講一聲」，中央指揮系統不會拒絕協防，「站著茅坑硬作秀，鬥爭中央比防疫還要用心，這不是綁架全台什麼才是綁架全台？」

綁架 記者會 苗博雅

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