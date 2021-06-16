苗博雅喊全國陪雙北坐牢 新北：要有同理心

疫情嚴峻，台北市議員苗博雅昨在節目上說「全國20幾個縣市民眾，現在是一起陪雙北在坐牢」，引發網友出征。新北市新聞局長蔣志薇表示，沒有人希望染疫，大家應更有同理心，全國同島一命，團結一心抗疫。

苗博雅昨在政論節目上批評雙北稱，全國20幾個縣市的民眾，現在都在陪雙北坐牢。

網友群起激憤，到苗博雅臉書留言，有人表示，「綠營不是喊同島一命嗎?怎麼現在又開始攻擊雙北?」有人則說，「台北市選出這樣的議員真的很難過，說這樣的話是失格。」另有網友問「照這個邏輯，是不是全國都在陪華航機師坐牢?」，撻伐聲此起彼落。

蔣志薇指出，大家應該要更有同理，沒有任何人希望染疫，全國同島一命，這個時候更需要大家團結一心，共同抗疫。