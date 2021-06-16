苗博雅批全國陪雙北坐牢 黃子哲：從覺青變舔綠馬屁精

雙北疫情嚴峻，台北市議員苗博雅脫口而出「全國陪雙北坐牢 」，引發民眾不滿。國民黨文傳會副主委黃子哲說，身為「台北市議員」應該為市民發聲，但確認為雙北拖累其他民眾，這等同是作賤自己選區的市民，來當成護航民進黨政府的祭品，可惡至極。

黃子哲說，對於汙名化雙北的失言，苗博雅應該出來道歉，綠營別「同島一命」，卻讓「雙北歹命」。

台北市議員苗博雅說：「我講一個比較慚愧的啦，其實全國20幾個縣市民眾，現在是一起陪雙北在坐牢」。黃子哲說，「阿苗帶風向」的節目不是停播很久了嗎？怎麼還在帶風向講幹話，把疫情的責任甩鍋給雙北？這種對民進黨政府表忠與孝敬的言論，不愧為綠營盡忠職守的堅定側翼。

黃子哲進一步指出，阿苗身為「台北市」議員，應該要為台北市民發聲喉舌，或是對重災區的台北市有同理心，而不是覺得台北做錯什麼事而來感到愧疚，甚至認為是雙北拖累了全國其他縣市的民眾。

黃子哲說，真正應該感到慚愧的是施壓讓指揮官陳時中放寬機組人員檢疫時間的民進黨不分區立委范雲，以及未能確實督導桃園諾富特飯店採取分流，而造成疫情破口的指揮中心與鄭文燦市府；還有疫苗迄今都取得不足的蔡英文政府。這些苗博雅全都視而不見，甚至一個字一句話都不提。

黃子哲說，苗博雅作為在野社民黨的民代，卻幾乎都在一昧袒護民進黨，連該黨前主席范雲都被收編去當民進黨不分區立委，社民黨早已失去黨格與監督功能。好好一個覺青如今卻變成舔綠的馬屁精，令人遺憾。