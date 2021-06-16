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共機大舉擾台 民進黨籲懸崖勒馬

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
共機大舉擾台，民進黨籲懸崖勒馬。圖／本報系資料照
共機大舉擾台，民進黨籲懸崖勒馬。圖／本報系資料照

中共解放軍昨天以28架次多機種、多批次、多空層侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）及東南空域。民進黨表示，對於中共當局在全球都在努力加強防疫、力拼復甦之際，還要在台灣周邊進行侵擾，如此行為已經破壞台海和平穩定現狀，威脅到印太區域的安全和區域秩序的穩定，也引起國際社會強烈關注，呼籲中共懸崖勒馬，停止對區域秩序的破壞。

民進黨指出，台灣目前正傾盡全力對抗疫情，並在全台展開大規模疫苗施打，但共機卻以極具挑釁意味的軍事戰術行動大批次進犯我東南空域，此舉不僅沒有同理心，更對區域和平穩定造成破壞，對此要予以最嚴正譴責。

民進黨表示，中共當局在台灣疫情艱困之時，除了以訊息干擾台灣防疫，同時又持續性以軍事作為侵擾，這些行為不僅無法恐嚇台灣人民，反而更增加台灣人民對中國的反感。

民進黨指出，台灣人民擁有捍衛自由民主的堅定意志，也有對抗病毒的堅毅決心；要求中共當局，停止窮兵黷武的行為，切勿成為危害亞太區域和平穩定的麻煩製造者。

中共 民進黨 台灣人

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