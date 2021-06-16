苗博雅批全國陪雙北坐牢 鄭照新：說好的「同島一命」呢？

雙北疫情嚴峻，民進黨前議員王浩宇指「全台都在陪新北三級警戒」 ，台北市議員苗博雅也說「全國陪雙北坐牢 」，引發民眾不滿。國民黨文傳會副主委鄭照新在臉書貼文表示，說好的同島一命呢？綠營似乎口徑一致要在這個時候怪罪雙北民眾嗎？

鄭照新表示，如果同樣的狀況在桃園，就說桃園替全國承擔了防疫的大門辛勞，這個他也同意；但綠營怎麼不用同樣的責備眼光提3＋11和諾富特呢？怎不說機師隔離完很多直衝雙北呢？之前局部三級造成全台擴散的教訓忘了嗎？是誰當時在那邊誇下海口「看好了世界台灣只示範一次」？

鄭照新說，這樣的言論中，出自雙北民代之口更難讓人接受，身為民代不是應該替熱區爭取更多資源與疫苗嗎？怎麼還有興致去責怪自己的選區？中央疫苗分配不重點放在雙北熱區的嚴重失誤，為何視而不見？原來為了黨派立場可以完全忽視防疫正確觀念，這次真的錯了。

鄭照新說，他不要求政治人物忽略政治，但為了政治扭曲防疫就不行。