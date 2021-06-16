苗博雅稱全國陪雙北坐牢 民眾黨：蔡放任綠營撕裂社會

台北市議員苗博雅昨晚上政論節目「突發琪想」，語出驚人說「全國20幾個縣市民眾，現在是一起陪雙北在坐牢」，引發爭議。民眾黨發言人楊寶楨今在臉書表示，「蔡總統口口聲聲說『同島一命』，卻放任綠營人士不斷說出撕裂社會的言論。」

對於苗博雅的言論，楊寶楨怒嗆，「什麼叫『全國縣市陪雙北一起坐牢』、『扣掉雙北早就符合降二級標準』？這聽在雙北市民的耳裡，心裡有多難過？會講出這種話的人，是還有沒有良知啊？」

楊寶楨表示，疫情破口源自於「3+11」、諾富特事件，想甩鍋要有個限度，「執政黨現在是為了趕緊降二級，所以想對雙北施壓？其他國家此前因為還沒普遍施打疫苗，陷入『封城-解封-封城』的惡性循環，蔡政府沒看到？」

民眾黨發言人蔡峻維也在臉書表示，除了苗博雅，前市議員王浩宇稱「你知不知道，全台灣都在陪你們三級警戒？」兩人的論述，都是充滿仇恨與挑撥的言論。苗身為北市議員，不積極參與防疫，卻在政論節目上煽動民眾，「將防疫連結成坐牢，打擊地方政府防疫成果，其心可議。」

蔡峻維更批評，苗博雅不去檢討肇事者，卻來檢討被害人，甚至亂帶風向，意圖把人民情緒導引至雙北，拿疫情做政治鬥爭，「這樣惡質的行為對不起台北市民，對不起大安文山投給你的選民」，他也呼籲苗博雅，記得自己說過的話，「我們共同的敵人，是病毒；我們共同要負責的對象，是人民」。