苗博雅指全國陪雙北坐牢 孫大千嗆：這3人才是歷史罪人

雙北疫情嚴峻，民進黨前議員王浩宇指「全台都在陪新北三級警戒」 ，台北市議員苗博雅也說「全國陪雙北坐牢 」，引發民眾不滿。前立委孫大千在臉書質問，是誰害的台灣本土疫情大爆發、進入三級警戒、1萬多名民眾確診、450多條人命無辜犧牲？

孫大千指出，經過全球各大外媒認證，3+11和諾富特飯店就是罪魁禍首。桃園市長鄭文燦、民進黨立委范雲和中央流行疫情指揮官陳時中當然是台灣的歷史罪人。

孫大千批評，綠營政客和側翼名嘴為了要掩飾這3個人的錯誤行為，竟然還想把責任甩鍋給無辜受到牽連成為熱區的雙北。這種為了政治利益，不惜顛倒黑白指鹿為馬的做法，不但是看不起台灣人民的智商，更是出賣了自己的靈魂。

孫大千表示，正如同前副總統呂秀蓮所說的：「每個人都會去見閻羅王」。請問這一群害台灣人民受苦受難的幫兇，見到閻羅王的時候該說什麼呢？