挺第一線醫療防疫人員 國民黨捐贈10萬N95等級口罩

本土疫情嚴峻，各方積極捐贈防疫物資。國民黨日前捐贈快篩劑給醫療院所，今天再宣布捐贈10萬個等級相當於N95的歐盟認證FFP2口罩，持續號召民間團體提供物資及相關資源協助第一線醫護人員及相關防疫人員。

國民黨今天在中常會擺放1萬5000個FFP2口罩。江啟臣表示，從三級警戒以來，黨中央也積極協助社會上需要防疫支援的地方及相關醫療機構，積極進行「防疫我加一」的活動，國民黨在防疫工作上不落人後。