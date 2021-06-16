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連續遭泰、菲打臉假訊息 江啟臣：蔡英文應該謹慎發言

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席江啟臣。圖／國民黨提供
國民黨主席江啟臣。圖／國民黨提供

國民黨主席江啟臣今在中常會指出，近日蔡英文總統宣稱泰國因疫情嚴重，阻擋境內AZ代工廠的疫苗出口，還有媒體報導菲律賓政府致函我方希望購買通過我國緊急授權國產疫苗，都分別遭到泰、菲政府嚴正打臉，儼然將我方政府視為假訊息的發布中心，「蔡總統應該謹慎發言」。

江啟臣提醒蔡政府，一再謠傳不利於東南亞國家的不實訊息，恐怕讓我國的新南向政策更加難以施展，也顯示政府的對外經營和溝通出現問題。疫情當下我國需要國際友人支持，「蔡總統應該謹慎發言」。金管會及檢調應介入調查假訊息的來源，不該讓國家疫苗產業成為特定人士炒股的工具。

江啟臣表示，民進黨政府的大外宣，國際輿論過去普遍認為台灣疫情穩定，不需要疫苗協助，導致中央疫苗政策因此出現問題。從去年到現在，宣稱國產疫苗量產時程樂觀的新聞不絕於耳，以致迄今國際社會對於我國疫苗的協助數量，仍遠低於社會期待。

「人民更要自助」，江啟臣再次呼籲蔡政府，國產疫苗的上市量產還有人民的施打信心，不是靠股票市場的炒作，不是靠揠苗助長的政策後門，大開審查綠燈，靠的是按部就班的科學根據，取得人民的信任以及國際標準的認證。

根據國民黨委託全國公信力民調公司的最新民調，半數國人擔心國產新冠疫苗無法取得國際認證。江啟臣說，即便是免疫橋接，也仍沒有國際共識的一致標準，國產疫苗經過三期臨床試驗，才是跟國際接軌，讓國家疫苗產業走在正確道路上的作法。

江啟臣說，施打疫苗是人民的權利，確保疫苗安全、有效更是政府的責任。沒有經過三期試驗的疫苗，不應該把全民當成白老鼠。疫苗的接種，更應該尊重國人意願，讓國人有疫苗廠牌的選擇權。

新冠疫苗 江啟臣 疫情

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