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「打一劑保兩命」　費鴻泰倡孕婦優先打疫苗獲朝野支持

聯合報 / 記者周志豪楊正海／台北即時報導
圖／截自費鴻泰臉書
圖／截自費鴻泰臉書

立院正舉行臨時會審議紓困4.0預算，國民黨團總召費鴻泰提出決議案要求，考量國內、外醫界建議，當前國內少子化問題嚴重、孕婦風險高等問題，應將孕婦列入優先施打疫苗序列，並可選擇施打疫苗種類，「打一劑保兩命」，提案獲朝野無異議通過。

費鴻泰表示，從疫情爆發以來，孕婦都未被列入疫苗優先施打順序，也未明確規範建議優先施打何種廠牌的疫苗。

費鴻泰說，以國外經驗來看，美國CDC建議孕婦應接種COVID-19疫苗，同時也提出警告，孕婦如果感染，會比一般人更容易併發重症；最新外電研究也指出，mRNA疫苗對孕婦是安全的。

費鴻泰指出，國內台灣婦產科醫學會日前也表示，依照英國、德國疫苗注射建議，在mRNA疫苗充足時，產婦應以mRNA疫苗為主；高醫也建議，莫德納疫苗應優先讓孕婦、及對AZ疫苗嚴重過敏者施打。

「打一劑保兩命」費鴻泰表示，這項主決議案，順利獲朝野黨團認同、衛福部亦能同理孕婦優先選擇之必要性，無異議通過此項決議，不需再經協商。

AZ疫苗 孕婦 費鴻泰

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