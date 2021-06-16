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三級警戒滿月／同島一命！圍堵多點擴散 盤點全台重大群聚案

專家提可降至2.5級警戒？陳時中：一不注意疫情恐復燃

下周開專家會議提建言 江啟臣籲：減免夏季電價沒這麼難

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席江啟臣。圖／國民黨提供
國民黨主席江啟臣。圖／國民黨提供

本土疫情嚴峻，國民黨主席江啟臣今在中常會表示，防疫、紓困需要大家齊心，讓人民可以安心防疫是防疫基本功。6月1日國民黨提出夏季電價暫緩的呼籲，也獲得民進黨立法院黨團的提案支持，這是紓困的第一步，他再度呼籲政府別再拖了，「暫緩夏季電價真的沒那麼困難」。

江啟臣表示，雖然近日確診案例下降，但是死亡率仍高於國際平均，在疫苗仍沒有完全到位的現實下，國內應參照國際社會過去防疫經驗制定接下來的防疫政策。國民黨也將在下周召開專家會議，邀集專家學者研議各項方針，提出具體的建言，提供給防疫指揮中心及社會各界來參考。

江啟臣說，除了防疫、紓困，這一波的疫情爆發，更是政策失當的人禍，政府無法迴避應該有的責任。國民黨除了支持前衛生署長楊志良所提出的國賠訴求，將透過考紀會義務律師團，提供法律意見，積極協助確診身亡的國人家屬，爭取權益之外。

江啟臣強調，他也以立委身分提出給予確診者、確診死亡者家屬慰助金、補償金的預算主決議案。這樣的提案，不是一時起鬨，是給與家屬基本的安慰與協助，他呼籲朝野政黨，感同身受、將心比心，共同支持這樣的主決議案。

針對前天七大工業國的聯合公報首度提及「我們強調台灣海峽兩岸和平與穩定的重要性，鼓勵以和平方式解決兩岸問題」。江啟臣表示，除了感謝G7對台海和平穩定的關切之外，也期盼這樣的文字內容可以化為實質的友善政策，深信台灣不論在經濟供應鏈或民主價值上，都是國際社會好夥伴。

江啟臣也透露，今天上午他在智庫與美、日學者的線上座談，也再次感受到國際間對於東亞安全、台海和平的高度重視。國民黨有責任在這樣的局勢裡扮演關鍵的角色。尤其，台灣不能只有一種聲音，更不能只有執政黨的意見與看法在國際上傳播。

江啟臣 國民黨 電價

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