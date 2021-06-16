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刪減藝文預算提案惹反彈　葉毓蘭臉書道歉撤案

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
圖／截自葉毓蘭臉書
圖／截自葉毓蘭臉書

國民黨立委葉毓蘭提案刪減「紓困4.0」特別預算案中文化部補助藝文界的3億9047萬5000元預算，引發藝文界反彈，即使改決議案不刪預算仍遭抨擊。葉毓蘭今在臉書上道歉，表示為避免廣大藝文團體和朋友的擔憂，將撤回提案。

葉毓蘭解釋，最初是出於民代職責，因為國家防疫資源有限，希望監督政府合理運用預算，在這次紓困預算審查中，對不同部會的紓困補助期限不同，提出30幾個案子，但在部會解釋後都改為沒有刪減預算的主決議。

葉毓蘭坦言，這次引發爭議提案，提案前沒有先諮詢藝文團體，讓藝文朋友們感到不安，深感抱歉；為避免引起更多的爭議與不必要的擔憂，在仔細思考後，決定撤案。

但葉毓蘭說，她仍向所有受到疫情影響的國人承諾，繼續努力堅持監督執政黨，為國人防疫爭取到最多的資源，也盼全國人民可以繼續支持防疫，保障國人生命安全。

葉毓蘭 疫情 文化部

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