全國陪雙北坐牢 苗博雅再回：別斷章取義更不用政治超譯

台北市議員苗博雅日前上政論節目「突發琪想」，語出驚人說「全國20幾個縣市民眾，現在是一起陪雙北在坐牢」，引發網友PTT論壇熱議，鄉民噓聲一片，直呼「是精神錯亂嗎？」台北市政府發言人陳智菡也嗆，難道病毒從天而降。苗博雅今天中午也回應，歡迎不同意見理性討論，但不必斷章取義，更不用做政治超譯，操作情緒勒索。

苗博雅說，當日上節目整段發言的重點，是希望台北市政府做好防疫基本功，好好改善缺失，讓全台早日解封。尤其目前疫調結果顯示，最晚在4月29日，病毒就已進入台北市社區。但當時未能及時發現，形成群聚感染社區傳播後，北市第一步的停業措施慢半拍，造成疫情往新北市放射狀擴散。

苗博雅今天也提到，進入三級警戒後，台北市政府在匡列、隔離、篩檢政策出現漏洞。許多該被隔離的感染者沒有被隔離，沒有做篩檢，讓感染者移動到其他縣市，再造成群聚感染。甚至更基本的市場人流管理、醫護人員疫苗施打造冊、疫苗配送後勤控管，都一再出問題。

苗說，議員反應實況缺失，市府指揮高層卻反應遲緩，沒有即時修正，浪費圍堵病毒的寶貴時間。發言重點應該是要提醒市府，莫忘其他縣市的人民都在配合雙北，同島一命一起受苦，市府應該誠懇面對問題，把圍堵病毒的基本功做好，才對得起全國民眾。

苗博雅說，當天錄影之後，北市又發生更離譜的好心肝特權疫苗事件。後續的長者施打疫苗，後勤安排一團亂，基層醫護工作加倍，民怨更加高漲。這些情況都顯示市府高層指揮不當，議員怎能不憂心？

苗提到，若雙北疫情繼續悶燒，全國解封就遙遙無期。其他縣市政府資源比台北少，但不分藍綠，該做的後勤工作都一步一腳印做好。唯獨台北市出現許多其他縣市沒有的問題。市府高層指揮不當是事實。

苗說，「可以斷章取義摘錄一句話修理苗博雅，但實際問題不會因解決提出問題的人就消失。」