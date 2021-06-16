高端股價劇烈震盪 立委張其祿：應查清是誰擾亂

國產高端疫苗股價近來劇烈震盪，半個月內連續6根跌停，疫苗二期試驗解盲前，又連2根漲停，士林地檢署已分他字案調查是否有人員涉嫌證券交易法等弊端。民眾黨立委張其祿今也表示，檢調應查清「是誰擾亂國產疫苗股價？」勿使國產疫苗公司淪為炒股工具。

士檢表示，因高端股價近日劇烈波動，接獲高檢署指示日前已分「他」字案，由專責檢察官朝「證券交易法」調查中，清查是否有內部人員洩漏解盲結果，或事先得知解盲時間點等消息，以及有無內線交易或炒股情形，若調查後有犯罪事實及犯嫌身分明確，才會轉由偵字案。

張其祿指出，國產疫苗股價隨政府對外宣稱8月國人一定打得到後，已上漲十數倍，雖後續蔡總統對外表示無炒股問題，但外界仍不清楚調查過程且更增疑慮。

張其祿表示，國產疫苗股票日前連六跌停，但在解盲前兩日到解盲成功後又持續漲停，昨日某媒體宣稱東南亞於我國國產疫苗緊急授權通過後欲採購，消息一傳出後即漲停，後來證實該消息不正確又跌停。「股價如此劇烈變動皆源於外界不正確消息，顯示國產疫苗股價無法真實反應市場價值，並非公開發行市場健康投資行為」。

張其祿說，目前除檢調單位立案調查外，也期望金管會立即密切股價進出動向，尤其國產疫苗公司已提出申請EUA程序，更應該讓相關程序基於挽救國人生命危險、增進國人健康為前提把關，而非讓外界混亂訊息充斥，使國產疫苗公司淪為炒股工具。