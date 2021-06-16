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最新民調：五成不支持大潭三接站 65%憂缺電危機

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立委邱志偉今天與台灣社會創新永續發展協會，公佈趨勢民意調查公司對能源議題的最新民調。圖／邱志偉辦公室提供
民進黨立委邱志偉今天與台灣社會創新永續發展協會，公佈趨勢民意調查公司對能源議題的最新民調。圖／邱志偉辦公室提供

民進黨立委邱志偉今天與台灣社會創新永續發展協會，公佈趨勢民意調查公司對能源議題的最新民調，有50%民眾不支持興建大潭第三座液化天然氣接收站，60%不支持火力發電和45%不支持核電重啟，但有高達72.9%民眾同意政府推動建立離岸風電國家隊。民調訪問日期為今年5月13日到5月15日，有效樣本1068人。

民調顯示，配合政府能源政策轉型，中油規畫興建於桃園觀塘興建第三座液化天然氣接收站，但因為會破壞大潭藻礁生態，環保團體提出反對意見，支不支持在大潭藻礁區域興建第三座液化天然氣接收站？有50.5%民眾表示不支持興建第三座液化天然氣接收站，23.2%支持，另有26.3%無明確意見。

火力發電方面，有60.0%民眾表示不支持火力發電，28.6%支持，另有11.4%無明確意見。有45.8%民眾表示不支持核四廠重啟，42.2%支持,另有12.0%無明確意見。

缺電與能源發展方面，有65.3%民眾表示擔心台灣未來會發生缺電危機，29.0%不擔心，另有5.7%無明確意見。有80.8%民眾表示同意政府全力推動綠電發展，12.2%不同意，另有7.0%無明確意見

風力發電方面，有57.8%民眾表示不知道台灣風電建設大部分是被外商公司取得，41.9%知道，另有0.3%拒答。有61.8%民眾認同長期由外商提供服務，會對本土企業造成不利影響，24.2%不會，另有14.0%無明確意見。有72.9%民眾表示同意政府推動建立離岸風電國家隊，16.0%不同意，另有11.1%無明確意見。

民調結論，目前人民既反對興建液化天然氣接收站，也不想繼續以火力發電，對核四廠重啟有顧慮，卻仍擔心缺電危機，建議政府持續推廣宣導民眾對綠電發展的認知，其中又以50-59歲為可優先加強的對象族群；目前民眾對台灣灣風電產業現況不甚清楚，無論是政府投入的預算、現階段產業發展等，宣傳仍有很大的進步空間。

民調 大潭藻礁 核四

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