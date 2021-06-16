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苗博雅說全國陪雙北坐牢 陳智菡嗆：病毒突然從天降？

接種疫苗了！家人擔心連環問 長輩：肌肉有酸痛但心裡很舒服

苗博雅說全國陪雙北坐牢 陳智菡嗆：病毒突然從天降？

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
議員全國陪雙北坐牢說，引熱議。台北市政府發言人陳智菡今天也嗆，難道病毒從天而降，突然空降到雙北？並問議員，「到底是人命重要？還是護航重要？」圖／北市府提供
議員全國陪雙北坐牢說，引熱議。台北市政府發言人陳智菡今天也嗆，難道病毒從天而降，突然空降到雙北？並問議員，「到底是人命重要？還是護航重要？」圖／北市府提供

疫情持續嚴峻，台北市議員苗博雅昨晚上政論節目「突發琪想」時，語出驚人說「全國20幾個縣市民眾，現在是一起陪雙北在坐牢」，引發網友在PTT爆卦論壇上熱議，鄉民對此說法噓聲一片，直呼「是精神錯亂嗎？」台北市政府發言人陳智菡今天也嗆，難道病毒從天而降，突然空降到雙北？並問議員，「到底是人命重要？還是護航重要？」

苗博雅昨天上年代政論節目「突發琪想」時，語出驚人說「全國20幾個縣市民眾，現在是一起陪雙北在坐牢」，引發網友在PTT爆卦論壇上熱議，鄉民對此說法一片撻伐，直呼「是精神錯亂嗎？」「有一點憐憫之心的人，聽到這種話應該都會難過？」

對於苗博雅的發言，陳智菡今天表示，該慚愧的應該是這句話，議員怎麼會汙名化自己的城市？難道病毒是從天而降突然空降到雙北，陳說，這段期間，台北市認真防疫，相信議員非常清楚，對於議員汙名化自己居住的城市，非常不可思議。

另外，對於昨天苗博雅也說，現在重點，應該是雙北如何讓疫情降溫，而不是施打疫苗，陳智菡說，這句話也令人匪夷所思，因當疫苗無法普及，如何解封？若解封也恐涉人命關天的事情？到底是人命重要？還是護航重要？

苗博雅 陳智菡 北市

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