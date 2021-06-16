柯建銘：呼籲在野黨停止對國產疫苗的不實指控與抹黑

外界抨擊國產疫苗爭議多，民進黨立法院黨團總召柯建銘指出，呼籲在野黨，應該停止對進口以及國產疫苗的不實指控與抹黑，在這個時刻，團結整個台灣，共同努力走出疫情，才是現在全體國民想看到的。

柯建銘指出，對於國產疫苗的爭議，甚囂塵上，在野黨監督執政黨，天經地義，然而，利用片段的資訊，產生過多的揣測與不實抹黑，這對台灣的團結與防疫，毫無幫助。食藥署已經宣示，國產疫苗要拿到EUA，審查程序有十個步驟，每一個步驟都缺一不可，一定秉持科學專業審查，這一點，請全民可以放心。

柯建銘指出，昨日，日本外相茂木敏充宣布，日本正研議提供台灣更多疫苗，而在世界的另一頭，捷克首都布拉格市長賀吉普（Zdenek Hrib）也在推特上幫台灣抗疫加油，他注意到台灣購買疫苗遭政治干擾，對此感到震驚，他將建議捷克運送疫苗到台灣。他強調，捷克有困難時，台灣曾給予幫助，現在捷克也願伸出援手。

柯建銘說，在同一天，相繼有兩個國家對台灣表達願意伸出援手之意，其實，台灣人都應該感謝過去的自己，願意秉持人飢己飢，人溺己溺的精神，先伸出了友誼之手，如今，在台灣需要幫忙時，這些朋友立刻站出來相挺。