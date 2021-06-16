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陪雙北坐牢？徐巧芯：當初同島一命口號多響亮

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員徐巧芯。圖/報系資料照
台北市議員徐巧芯。圖/報系資料照

針對疫情何時解封外界出現「全國陪雙北坐牢」的質疑，國民黨台北市議員徐巧芯在臉書指出，在疫苗還不足，尚未施打完畢之前，視疫情狀況時實施軟性封城已經證明了是有效果的。這一波疫情從國外產生破口進到台灣社區，是雙北的市民都不願意看到的事，絕對沒有什麼「全國陪雙北坐牢」。

徐巧芯感嘆，回想當初「同島一命」的口號當初喊得多響亮？從爆發到現在逐步壓制，台北市、新北市都很辛苦，而且全靠市民朋友的共同努力。如果真心相信那個口號，應該把所有標籤化的討論全部收回去。

徐巧芯指出，之所以會在雙北市擴散，是因為3+11的政策產生了破口。這個政策難道是雙北市長開放的嗎？是雙北市民同意的嗎？都不是。

另外，諾富特飯店所在地是桃園市政府，市長是鄭文燦；機組員的政策由中央負責，陳時中指揮官說由他親自拍板，甚至現在找不到會議紀錄，無從確定當時的政策討論過程。

徐巧芯說，彭博社先前報導指出，「台灣防疫破口的關鍵，是決定縮短機組人員隔離為3天，結果染疫機師把傳染力更強的英國變種病毒傳播出去。」5月13的指揮中心記者會上，羅一鈞也以「基因定序」說明一開始的幾個案例都是「英國變種病毒株」，並依此推論可能是同樣的感染鏈。

她說，結果疫情越來越嚴重，3+11政策無人實質負責以後，衛福部長石崇良甩鍋給萬華，被憤怒的萬華人打臉，現在難道要再甩鍋給雙北？

徐巧芯表示，因為邊境政策管理失守，導致從桃園機場進到台灣的病毒，傳染給雙北市民，傳染給萬華人民，現在講得好像雙北市民的錯，是大家陪著雙北市民一起苦？台北市、新北市的居民何辜。

徐巧芯表示，想當初，疫情剛爆發時，也是高雄陳其邁、基隆市長林右昌等人主動說要升「準三級」（5月15日），陳其邁在5月24日也主動說應該要再延長兩週的三級警戒，這些都不是被雙北市長或市民要求的，是他們自己認為這樣的防疫措施最能夠保障市民的健康，什麼時候變成「陪雙北坐牢」了？

徐巧芯 疫情

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