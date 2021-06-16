3+11沒會議記錄民眾黨槓上陳時中 「下台或自請處分?」

機組員檢疫放寬為「3+11」被視為疫情破口，但決策過程卻未作成會議記錄，民眾黨立院黨團立委上周於立法院財政委員會也接連質詢陳時中，雙方火藥味相當濃。民眾黨團總召邱臣遠今更質疑，追了將近一個月的會議紀錄，最後衛福部擺爛甩鍋，陳時中在立法院答詢時說要負責，「怎麼負責？下台還是自請處分？」

邱臣遠表示，「3+11」造成防疫破口，應該跟國人清楚說明決策過程，就算沒有會議紀錄，應該也有政策核定的簽呈、內部文件或專家意見書面資料，但兩周前就跟衛福部行文索取，目前仍沒回應。

邱臣遠說，哪些專家背書、配套有無做好？都是國人想知道的事，6月2日黨團已向監察院提出陳情案，也有監委主動調查，但已經兩周過去，不知進度如何，「鄭重呼籲監察院，盡快調查相關缺失跟國人交代，陳部長這幾天發言，對國人來說都無法接受」。

除了「3+11」決策沒有會議記錄，目前衛福部也不願公開國產疫苗EUA審查標準的決策會議記錄，民眾黨團幹事長蔡壁如表示，很尊敬這些專家學者的專業，但她也呼籲，食藥署及專家學者應秉著科學專業、良心，好好審查國產疫苗的EUA。