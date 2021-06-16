「全國一起陪雙北坐牢」網轟精神錯亂 苗博雅：斷章取義

疫情嚴峻，台北市議員苗博雅昨晚上政論節目「突發琪想」，語出驚人說「全國20幾個縣市民眾，現在是一起陪雙北在坐牢」，引發網友在PTT上熱議，鄉民對此說法噓聲一片，直呼「是精神錯亂嗎？」「有一點憐憫之心，聽到這種話應都會難過？」對此，苗博雅今受訪時表示，不知為何有人要刻意斷章取義。

苗博雅昨晚擔任年代政論節目來賓，主持人問到，因全民可能防疫疲乏，中央地方可能須密切合作、同島一命，苗博雅說，「我講一個比較慚愧的啦，其實全國20幾個縣市民眾，現在是一起陪雙北在坐牢」，因雙北疫情沒壓下來，才會進入全國三級（警戒），而雙北悶燒火爐的星星之火飄到其他鄰近縣市，所以想要解除三級的關鍵，不是施打疫苗，是雙北疫情要能壓下來。

對於苗博雅在政論節目上的發言，有網友在PTT發文說，「當初各界用同島一命形容疫情，不知是誰開始喊的，當初喊最用力的那群，現在開始反過來怪雙北的市長、政府跟市民，就算不是雙北市民的人聽了肯定難過，何況是雙北市民自己？」

對於網友一片撻伐，苗博雅今天表示，他的談話背斷章取義，政治口水，但對於這些政治攻擊，他不想跟著起舞，重點是，市府該改正的，過去很多都沒有改正，他只是講該講的話。

苗博雅說，現在全國持續三級警戒，就是因雙北疫情還在悶燒，他的談話是要提醒台北市政府，真的要加油，尤其三級警戒對服務業、餐飲業者來說，是一大打擊，全國民眾也一直陪著防疫，但目前台北市政府該做到位的，包括匡列、疫調不確實，還有施打疫苗政策也沒有做到位，不過台北市出現很多問題，市府卻都在抱怨中央，應該認真去想想，台北市政府是否可以做得更好。