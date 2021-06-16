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高規格防疫 內政部噴塗日本奈米抗菌薄膜

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／內政部提供
圖／內政部提供

國內疫情升溫，內政部今天表示，為使部內人員及洽公民眾有更好的防護，台灣克萊馬克斯有限公司總經理詹俊雄日前無償協助內政部，提供其代理的日本奈米級抗病毒塗料技術，幫內政部大樓辦公空間、公共區域及公務車輛噴塗，以形成保護膜抑制病毒附著。

詹俊雄表示，日本羽田機場與關西國際機場也都採用這種抗病毒保護塗料，只要施作1次，就能長時間抑制細菌與病毒的繁殖，以防範病毒可能傳播的風險。

為協助政府防疫，這次除了特別無償替內政部辦公環境噴塗外，也會前往內政部移民署大樓免費噴塗，協助守護第一線防疫人員。

內政部為感謝企業相助，也特別回贈感謝狀，感謝企業讓同仁及洽公民眾更多一分保障，共同為防疫努力。

內政部 機場 日本

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