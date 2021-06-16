高規格防疫 內政部噴塗日本奈米抗菌薄膜

2006年6月16日 雪山隧道正式開放通車，名為蔣渭水高速公路的北宜高速公路全線暢通無阻，東西部行車時間縮短不少。雪山隧道興建時間長達15年，也創下了不少紀錄：首先，12.9公里的長度位居亞洲第1，世界第4；如果以「雙孔設計」，也就是2組隧道各自單向行駛的設計，雪山隧道是全球已經通車最長的雙孔公路隧道。...

2021-06-16 08:40