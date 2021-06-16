「救命神器」搶輸賈永婕？ 蔡英文臉書創「三級防疫滿月」好感度最低點

image source：蔡英文臉書

文/朱涵瑜

蔡英文總統臉書粉絲按讚、追蹤數多達3百多萬人，堪稱是全台政治人物中最大臉書粉專，6月14日端午節當天不免俗貼出防疫及佳節應景圖文，蔡總統表示：「謝謝大家配合落實防疫，用線上問候代替面對面團聚，就是愛護家人最適合方式」，總統的臉書粉專，在政令宣導上握有絕對主場優勢，但沒想到短短一天，留言數高達1萬7千多則，其中很多網友針對疫苗不足、防疫措施表達不滿之意。就連以往不少綠營縣市首長、民意代表都會搶頭香在底下呼應留言，這回卻不見此情此景，反倒是台南市長黃偉哲的小編一句「粽盼親離」引發熱議，許多人反虧「難道是吃了誠實豆沙包了嗎？」對此，黃偉哲的小編緊急刪除留言改為「粽志成城」，有網友再虧「粽目睽睽之下，粽盼親離被刪除了」。

image source：蔡英文臉書

三級防疫滿月！「高端炒股、粽盼親離、停電」讓蔡英文臉書聲量三波高峰



根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/05/15~2021/06/15）針對蔡英文總統臉書粉專統計調查，宣布三級防疫滿月，蔡英文總統臉書網路聲量三大高峰幾乎都與疫情、疫苗有關，5月29日針對高端疫苗炒股疑雲親上火線說明，雖然不是記者會，而是錄製好影片再釋出，但也創下98,059筆討論，是近一個月來最高峰，接著為端午節當天，黃偉哲小編回文「粽盼親離」，後續效應創下臉書聲量第二高峰，第三高點則是5月18日針對一週停電兩次事件，大批網友留言。









image source:KEYPO大數據關鍵引擎/網路聲量(分析時間:2021/05/15~2021/06/15)

「疫苗、高端、賈永婕」 蔡英文臉書熱門關鍵字

若以端午節三天連假來說，一談及蔡英文臉書文章，網路熱門關鍵字防疫、醫療、警戒、施打、AZ等字詞全都入列，就連藝人賈永婕的名字也出現在蔡英文臉書熱門關鍵字之中，民眾討論度最高的是「疫苗」，顯而易見民眾關切的議題，依舊是疫苗。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/網路聲量(分析時間:2021/06/12~2021/06/14)

臉書粉專3百多萬粉絲！民怨讓蔡英文好感度墜谷

擁有3百多萬粉絲、追蹤，但深入探討蔡英文臉書，卻出現三級防疫滿月網路好感度的最低點，《KEYPO大數據關鍵引擎》進一步分析，三天連假的貼文，蔡英文臉書粉專好感度都很低，尤其是13日「救命神器」採購一文，網友把「指揮中心 vs. 賈永婕」的效率拿來比一比，不僅負面聲量飆高，蔡總統的好感度更創下近一個月以來最谷底；第二低為5月30日疫苗國產疫苗第二期，已預購數百萬劑；第三低是5月26日高端疫苗跌停事件。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/網路聲量(分析時間:2021/05/15~2021/06/15)

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年05月15日至2021年06月15日。















