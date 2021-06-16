沒有退路戰役！鋼鐵團隊早拚到晚 高雄巨蛋注射2537人

6月15日首波高齡長者疫苗接種任務，對各縣市來說，這場硬仗都是第一次，要讓年邁長者踏出門不容易，挑戰一環接一環，如何讓施打動線井然有序，工作人員繃緊神經，高雄規模最大接種站在巨蛋體育館，15日從早拚到晚共施打2537人。

衛生局長黃志中說，巨蛋體育館上午、下午專注服務長輩，晚上則服務醫事人員、防疫人員及高接觸風險工作者等其他類別對象。

高齡長輩注射疫苗15日在全台各地開打，高雄巨蛋體育館成為全台矚目焦點，除了因為這處注射站規模是高雄之最，也因為市長陳其邁15日上午為了防疫動線混亂發一頓脾氣，要求衛生局長黃志中、新聞局長董建宏立即因應改善，讓人看到緊盯每個細節的「邁式督軍作風」，市府團隊15日中午立即加開檢討會議。

「每位參與的夥伴都是神隊友！」黃志中是一名資深家醫科醫師，行醫身經百戰，他說，這一場防疫硬仗，衛生局團隊抱著背水一戰信念，對手是難纏的病毒，防疫這段時日同仁們從早忙到晚，絲毫不敢鬆懈。

黃志中提到，在接種站看到許多老兒女陪著老父母出門，「那場景看了有點壓力，也有些感動」，年逾87歲長輩通常腿力較差、雙手微微顫抖或有重聽、視線模糊了，每位長輩狀況不同，醫護團隊不求快，而是安全有效率地為長輩接種，多數長輩從到場到注射，過程約40分鐘可完成。

高雄市6月15日至17日，總計有126個社區接種站，方便高齡長者能就近施打疫苗，除衛生局團隊總動員投入，民政局也與區公所團結合作，民政局長閻青智15日到岡山高中接種站，關心長者接種疫苗情況。閻青智說，部分長輩提早到場，為避免群聚等候，現場工作人員趕緊應變處理，讓長輩能在安全環境下完成接種，早日產生保護力。