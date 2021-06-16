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沒有退路戰役！鋼鐵團隊早拚到晚 高雄巨蛋注射2537人

聯合報 / 記者王慧瑛徐如宜徐白櫻／高雄即時報導
為紓解大型接種站緊張氛圍，高雄市政府安排音樂表演。記者劉學聖／攝影
為紓解大型接種站緊張氛圍，高雄市政府安排音樂表演。記者劉學聖／攝影

6月15日首波高齡長者疫苗接種任務，對各縣市來說，這場硬仗都是第一次，要讓年邁長者踏出門不容易，挑戰一環接一環，如何讓施打動線井然有序，工作人員繃緊神經，高雄規模最大接種站在巨蛋體育館，15日從早拚到晚共施打2537人。

衛生局長黃志中說，巨蛋體育館上午、下午專注服務長輩，晚上則服務醫事人員、防疫人員及高接觸風險工作者等其他類別對象。

高齡長輩注射疫苗15日在全台各地開打，高雄巨蛋體育館成為全台矚目焦點，除了因為這處注射站規模是高雄之最，也因為市長陳其邁15日上午為了防疫動線混亂發一頓脾氣，要求衛生局長黃志中、新聞局長董建宏立即因應改善，讓人看到緊盯每個細節的「邁式督軍作風」，市府團隊15日中午立即加開檢討會議。

「每位參與的夥伴都是神隊友！」黃志中是一名資深家醫科醫師，行醫身經百戰，他說，這一場防疫硬仗，衛生局團隊抱著背水一戰信念，對手是難纏的病毒，防疫這段時日同仁們從早忙到晚，絲毫不敢鬆懈。

黃志中提到，在接種站看到許多老兒女陪著老父母出門，「那場景看了有點壓力，也有些感動」，年逾87歲長輩通常腿力較差、雙手微微顫抖或有重聽、視線模糊了，每位長輩狀況不同，醫護團隊不求快，而是安全有效率地為長輩接種，多數長輩從到場到注射，過程約40分鐘可完成。

高雄市6月15日至17日，總計有126個社區接種站，方便高齡長者能就近施打疫苗，除衛生局團隊總動員投入，民政局也與區公所團結合作，民政局長閻青智15日到岡山高中接種站，關心長者接種疫苗情況。閻青智說，部分長輩提早到場，為避免群聚等候，現場工作人員趕緊應變處理，讓長輩能在安全環境下完成接種，早日產生保護力。

各地里長也是這次疫苗接種任務重要夥伴，不少里長、里幹事陪伴行動不便長者搭計程車到接種站，也有里長開車護送長輩到場。鼓山區惠安里長洪進成說，接獲疫苗接種訊息後，用最快速度發送接種通知書，將訊息傳遞給每一位符合資格高齡長者，也告知搭車訊息等配套措施，看到長輩們安心的表情，就是最大安慰。

高雄規模最大接種站在巨蛋體育館，15日從早拚到晚共施打2537人。記者劉學聖／攝影
高雄規模最大接種站在巨蛋體育館，15日從早拚到晚共施打2537人。記者劉學聖／攝影
高雄市衛生局長黃志中表示，醫護團隊不求快，而是安全有效率地為長輩接種，每一處接種站的設計，都由長輩的需求出發，並鼓勵一名家屬陪同。記者劉學聖／攝影
高雄市衛生局長黃志中表示，醫護團隊不求快，而是安全有效率地為長輩接種，每一處接種站的設計，都由長輩的需求出發，並鼓勵一名家屬陪同。記者劉學聖／攝影
高雄市長陳其邁（左）15日上午不滿在巨蛋體育館接種作業場面一度未保持社交距離，氣得飆罵，要求衛生局長、新聞局長等人立即處理改善。記者劉學聖／攝影
高雄市長陳其邁（左）15日上午不滿在巨蛋體育館接種作業場面一度未保持社交距離，氣得飆罵，要求衛生局長、新聞局長等人立即處理改善。記者劉學聖／攝影
要安排高齡長輩出門接種疫苗是大工程，每個環節都要細膩安排。記者劉學聖／攝影
要安排高齡長輩出門接種疫苗是大工程，每個環節都要細膩安排。記者劉學聖／攝影
高雄市長陳其邁（中）15日一天三度到巨蛋體育館視察接種站情況，緊盯施打秩序。記者劉學聖／攝影
高雄市長陳其邁（中）15日一天三度到巨蛋體育館視察接種站情況，緊盯施打秩序。記者劉學聖／攝影
高雄市長陳其邁15日一天三度到巨蛋體育館視察接種站情況，也與長輩寒暄問候。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁15日一天三度到巨蛋體育館視察接種站情況，也與長輩寒暄問候。圖／高雄市政府提供

衛生局 疫苗

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