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高端疫苗公告已遞交EUA申請 食藥署長：尚未收到

死亡數恐校正回歸？柯文哲：6月3日另一波死亡數應還沒出現

呂秀蓮嘆政壇老驥說出謬語 批蘇貞昌拿疫苗比雞腿

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
前副總統呂秀蓮。聯合報系資料照
前副總統呂秀蓮。聯合報系資料照

新冠肺炎本土疫情嚴峻，前副總統呂秀蓮今天透過臉書表示，原本被全球視為「海角一樂園」的台灣，如今已成「海角失樂園」。短短一年半時間，全球超過1.7億人確診，死亡人數近400萬，如果將難以查證的黑數「校正回歸」，實際災情更為驚悚。

對於疫苗短缺，呂秀蓮也批評，全國最高行政首長閣揆蘇貞昌的發言是「謬語」。她說，今年2月，蘇貞昌大剌剌表示，台灣沒有購買疫苗的壓力，但透露已採購AZ疫苗1千萬劑，莫德納疫苗有505萬劑，會在第二季前到貨，後又改口8月底前會有1千萬劑。政府於去年編列115億元購買3千萬劑的預算，今年增列224.5億元。「疫苗到底在哪裡？這位政壇老驥在立法院被立委逼急，居然說出妙（謬）語。」

呂秀蓮說，蘇貞昌曾表示，「這就像訂冷凍雞腿，廠商跟你說何時到貨，結果沒生產出來，要罵訂貨的人嗎？我們也急得不得了，我們要罵自己嗎？」蘇貞昌回答這話時，台灣已超過1萬人確診，300多人枉死，「貴為全國行政最高首長的他，還有心想到吃雞腿，還把政府比作肉商。」

呂秀蓮也說，國產疫苗是好事一樁，如能成功問世，國人都會引以為榮。但是，6月10日下午，高端生技公司正式宣布解盲，並說明比AZ疫苗的安全性及「中和抗體效價」為優，但因尚未進入第三期的有效性實驗，立即向食藥署申請「緊急使用授權」，而衛福部更搶在高端宣布解盲的當天上午宣布「緊急使用授權」核准辦法，明顯為高端「免疫橋接」量身定做。回想一年多來，蔡政府的防疫抗疫，除了「口罩外交」虛張聲勢外，其實少有作為，處心積慮無非為的是促成國產疫苗的誕生。

呂秀蓮提到，掀起「國產疫苗」的蓋頭來，其中涉及的專業技術、科學倫理、資金籌募、股票炒作，尤其美台關係，更值得有識之士摒息關注。

AZ疫苗 呂秀蓮 蘇貞昌

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