死亡數恐校正回歸？柯文哲:6/3另一波死亡數應還沒出現

今天本土132例確診、8例死亡，但對於恐有確診者潛藏社區，媒體今天問柯文哲，死亡人數會不會也校正回歸？台北市長柯文哲今天表示，重症病患要活多久？取決醫生決定，死亡數與疫情變化沒有成正比。柯也說，前幾天的死亡數，應該是反映5月24、至26日那一段時間，但6月3日是另外一個波，死亡數應該還沒有出現。

柯文哲說，目前每天的確診人數，一般來說，約是在確診的兩周至三周後才出現，柯說，他過去是加護病房醫生，非常清楚，得病之後，在加護病房活多久？還是取決於醫生的決定，因為有時候病患明明情況很差，判定都不行，但呼吸器不關、強心劑沒有降，還是可以拖很多人，死亡數與疫情變化沒有成正比。

柯文哲說，前幾天的死亡數，應該是反映5月24、至26日那一段時間，另外6月3日還有一個波，死亡數還沒有出現，柯表示，死亡人數不是一個及時的參數，會落後兩周，並且也取決醫生的態度，所以死亡人數不要拿來當作判斷疫情的標準。