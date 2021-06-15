高雄接種作業混亂 新北議員譏：原來是要做錯誤示範

近來各地疫苗施打情況成話題，新北市議員葉元之指出，網路上許多側翼不斷「吹捧高雄、貶低新北」，要新北學著點，結果今天高雄一開打就出狀況，「搞半天原來是要做錯誤示範」。

各地的長者疫苗陸續開打，許多城市今天是首日開打，也出現一些狀況，其中高雄一度秩序混亂，引發市長陳其邁飆罵官員，強調安全施打是首要工作。

葉元之指出，自疫苗開打有消息以來，就有許多人把新北拿來做比較，尤其是南部的高雄，甚至還有側翼在網路向北部城市喊話「看好了高雄只示範一次」，結果今天早上高雄施打秩序混亂，造成民眾群聚，陳其邁更因此發飆。

葉元之認為，宣傳過頭的結果就是一下就被看破手腳，讓人認為「搞半天高雄原來是要做錯誤示範」。反觀新北的狀況，今日上午板橋高中、中山國中等疫苗接種站秩序都正常，沒看到群聚狀況。這也證明新北採取不同里別、分時段及地點的施打計畫是對的，人流配置良好。

葉元之提到，這次長輩的施打意願並未如想像中踴躍，施打率大概5至6成，而市府暫時只有開放85歲以上長者，主要原因還是怕疫苗不夠，許多里長因此被抱怨，說里長不配合中央規定的「75歲以上長輩就近施打」，這讓里長面臨很大壓力。