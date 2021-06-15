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藍委點名蘇貞昌女兒「怎不幫新北要疫苗」？ 蘇巧慧回應了

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨立委蘇巧慧與行政院長蘇貞昌。本報資料照片
民進黨立委蘇巧慧與行政院長蘇貞昌。本報資料照片

新北市疫情嚴峻，國民黨團書記長鄭麗文今向行政院長蘇貞昌女兒、民進黨立委蘇巧慧喊話，「你跟爸爸要什麼都可以要得到，為什麼不幫新北市民要疫苗？」蘇巧慧則在臉書回擊，「這種刻抹黑人格的泥巴戰，大可不必了吧！」

蘇巧慧指出，真的想不透，國內疫情這麼嚴峻，不管是第一線的防疫人員，或是中央各部會、地方縣市首長，大家都夜以繼日地希望做好各項防疫工作，嚴守疫情陣線，「為何國民黨人士仍要在此時不斷惡意造謠，忙著政治鬥爭，說新北的民進黨立委都不努力為新北爭取更多疫苗？」

蘇巧慧表示，從疫情開始，新北的民進黨委員們就積極協調防疫物資、討論紓困方式，疫苗的分配方式也屢屢發言建議。「只是我們相信，既然同島一命，防疫策略就應該要用國家的高度來制定，所以一開始當然是尊重專業指引，不分地域的讓第一類、甚至二三類的族群優先施打」。

蘇巧慧說，其他縣市既然趨緩，雙北高風險區就應該優先獲得更多疫苗，這也是基於全國一體的防疫政策來布局。「這種討論始終熱烈進行，只是平常我們的內部討論一向不公開，也沒有人為了這種事情做新聞、搶功勞，但，也絕不是國民黨說沒有就不存在。」

蘇巧慧也回嗆國民黨，一直以來的套路就是「廉價的反對」，什麼都可以反對，今天的自己打臉昨天的自己也無所謂，完全不顧邏輯與事實真相。「像今天國民黨罵我不幫新北說話，但等接下來疫苗陸續到位，新北市獲得更多疫苗了，國民黨難道又要說是因為新北有院長爸爸所以特別多，對其他縣市不公平嗎？」防疫紓困已經夠忙了，這種刻抹黑人格的泥巴戰大可不必。

蘇巧慧 疫苗

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