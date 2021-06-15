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郭台銘買500萬劑BNT疫苗有譜？陳時中這樣說

國台辦稱6.2萬人在中國打疫苗 王定宇：假議題讓人憤怒

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立委王定宇。圖／王定宇辦公室提供
民進黨立委王定宇。圖／王定宇辦公室提供

中國大陸國台辦聲稱已有6.2萬台灣人在中國接種疫苗，還拍影片盛讚中國疫苗，邀請在中國接種疫苗的台人「現身說法」，民進黨立委王定宇說，打完中國疫苗的疫苗成效低，可說是「天下無處可去」；且台灣到中國的人數沒增加，中共要騙台灣、統戰台灣不是新聞，但特定人士老是當中共馬前卒，讓人不齒和憤怒。

王定宇說，中國統戰部門一直釋放訊息說，台灣民眾去中國打疫苗，國內統派還有部分媒體不查證跟著敲邊鼓，還有統派的人去當臨時演員 ，拿五星旗拍虛假影片。

王定宇說，事實上，從出入境管數據可看到，最近台灣民眾出國到中國的人數沒增加，穩定曲線而已，歐美也沒把打完中國疫苗的人，列為施放寬隔離的天數對象，打了中國疫苗，除了中國以外，天下無處可去。

王定宇說，估算到中國打疫苗花費機票和相關費用，跟去美國打疫苗相差無幾，加上承認中國疫苗效力的國家數偏低，從實際出境人數、目前打疫苗成本和施打後免除隔離成效等，就可發現去中國打疫苗是假議題，遺憾的事台灣特定媒體直接就搬過來假議題，混淆國內防疫信心，更誇張的是統派人士拍攝這樣影片。

疫苗 王定宇 中共

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