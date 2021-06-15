嘉縣東石超商女店員確診 感染源待查共匡列24名接觸者

嘉義縣新增1例確診案13302，為一名42歲超商女店員，前天因發燒不適就醫採檢後確診(Ct值19)，超商停業2天，匡列家庭及職場24接觸者，20人PCR檢驗為陰性、4人採檢中，感染源仍待查，衛生局研判有可能是外地遊客造訪超商所致。

案13302居住於東石鄉，未婚與父母同住，為超商店員，有慢性病史生活單純，服用過敏免疫風濕科的藥物，前天出現疲累、喉嚨痛及發燒症狀，由父親開車至醫院就醫、採檢後返家，結果為陽性，由119救護車後送至醫院住院。

嘉義縣衛生局隨即勒令超商暫停營業2天，全面消毒，全案匡列家庭接觸者10人，職場接觸者14位，其中20人PCR檢驗為陰性，4人採檢中。

衛生局同時依個案發病前3日天輪值時段，申請疾管家QR Code資料1218筆以簡訊通知顧客自我健康監測，店內書面實聯制資料共計340筆，衛生局也同步衛教自我健康監測，其中1位近幾日有不適症狀，轉介醫院採檢為陰性，另將追蹤物流公司4位司機檢驗結果。

衛生局長趙紋華說，該間超商有許多遊客，研判感染源有可能來自外地，目前還在釐清中，將透過實聯名冊、監視系統及物流公司司機等持續追蹤；據患者表示，11日下午曾短暫停留阿姨開設的超市，平時足跡也僅上下班定點移動，目前東石鄉已完成環境清消作業。 嘉義縣今天新增1例確診案13302，為一名42歲女超商店員，衛生局匡列其同住者及超商同事員工共24人。圖／嘉義縣政府提供 嘉義縣今天新增1例確診案13302，為一名42歲女超商店員，該員足跡單純，除了家中和工作超商，曾短暫停留阿姨開設的超市。圖／嘉義縣政府提供 案13302，為一名42歲超商女店員足跡單純，11日下午曾短暫停留阿姨開設的超市，平時足跡也僅上下班定點移動，目前東石鄉已完成環境清消作業。 圖／嘉義縣政府提供

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