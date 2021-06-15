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郭台銘買500萬劑BNT疫苗有譜？陳時中這樣說

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【重磅快評】從擋疫苗、打疫苗看膨風的新南向

聯合報 / 主筆室
先前有媒體傳出菲律賓致函台灣，稱若國產疫苗獲得我國緊急使用授權審核通過，菲律賓將會直接採認我國的EUA、讓國產疫苗在當地免做3期臨床並直接讓民眾施打。對此，菲律賓官方15日出面否認。歐新社
先前有媒體傳出菲律賓致函台灣，稱若國產疫苗獲得我國緊急使用授權審核通過，菲律賓將會直接採認我國的EUA、讓國產疫苗在當地免做3期臨床並直接讓民眾施打。對此，菲律賓官方15日出面否認。歐新社

最近，可能是國內疫苗荒，讓民進黨高層慌了手腳，蔡總統在直播中說，供應台灣的AZ疫苗，因為泰國疫情嚴重，將優先把疫苗留在泰國國內，這項說法卻慘遭泰國政府發言人打臉，說：『泰國並沒有阻擋疫苗出口，這和廠商管理有關。』這讓總統府不得不出面澄清：蔡總統未曾說過泰國阻擋疫苗。

其次，也可能是要為剛解盲通過的高端疫苗壯膽，今日有國內媒體「獨家」報導，說菲律賓衛生部來函，有意採購我國國產疫苗，只要EUA認證就可以在菲律賓施打，這項報導也遭菲律賓政府闢謠否認，說菲國只向中美俄等國進口疫苗，對此衛福部也說「沒有」收到菲律賓政府的來函。

從民進黨所「認證」假新聞的角度來看，不論是蔡總統說泰國政府優先把疫苗留在國內，或是媒體獨家報導菲律賓購買我國國產疫苗，這些都是不折不扣的假新聞，但是對此，政府卻只是輕輕放下，對阻擋疫苗，只澄清說總統未曾說過泰國政府「阻擋」，對菲國打國產疫苗一事，不但不追究報導這項新聞的媒體，反而，只以未收到菲律賓來函輕輕帶過。

這與之前有人在網路上說，日本外相在國會說台灣只要百萬劑疫苗一事，蘇貞昌院長譴責是惡毒謠言，之後檢調鋪天蓋地的搜索、追殺及重罰相比，實有天壤之別，可見民進黨政府對假新聞的雙標，以及不論是非，只求自由心證。

再從新南向的角度來看，這幾年，蔡政府最引以為傲當是新南向政策，政府常常不斷拿出梗圖，說新南向國家人民來台旅遊屢創新高，新南向國家與台灣貿易五年來大幅成長12.9%，今年四月新南向五週年時，外交部還大言不慚的說：新南向政策讓台灣站在最有利的位置。

但在這次疫苗事件中，不論是蔡總統對泰國疫苗的說法，亦或是媒體對菲律賓認證台灣疫苗的報導，都立即遭到泰國、菲律賓政府發言人毫不留情面地否認，一點也沒有保留政治模糊的空間與餘地，菲國還說他們只向中國大陸、俄國購買疫苗，這種對中國疫苗的認證，更猶如是變相的「棕叛親離」。

這次台灣國內疫情的升高，揭開民進黨政府「超前部署」的假象，當然也搓破猶如膨風水蛙般的新南向。

AZ疫苗 泰國 菲律賓

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