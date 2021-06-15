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郭台銘買500萬劑BNT疫苗有譜？陳時中這樣說

賴清德感謝警察「疫情期間最讓人安心的身影」

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

今天是警察節，副總統賴清德在臉書上感謝警察人員用最堅定的行動守護人民。他說，這是疫情期間最讓人安心的身影，他要向警察致上最大敬意；他也說，近來醫院暴力事件頻傳，感謝警察挺進第一線，成為患者與醫護最好的依靠。

賴清德今天透過臉書貼文指出，警察無懼豔陽、大雨，無時無刻用最堅定的行動守護人民，這也是疫情期間最讓人安心的身影，他要向警察致上最大敬意。

賴清德表示，疫情來得快又急，不論是協助疫調、尋找失聯者、協助市場分流或取締未戴口罩的民眾，都需要警察同仁的幫忙。近來醫院暴力事件頻傳，也感謝警察同仁勇敢挺進第一線、增加巡邏密度，成為患者與醫護最好的依靠。

賴清德說，警察頻頻出入高染疫風險的環境，「站在防疫第一線的你們，請好好保護自己。尤其，因為勤務關係常犧牲與家人相處的時間，我也要特別謝謝眷屬在背後的默默付出與支撐，你們都是防疫期間的關鍵英雄。

今天是警察節，祝福所有警察同仁及眷屬，一切平安。」

警察 賴清德 疫情

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