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萬華是破口？鍾小平率里長至疾管署砸雞蛋抗議

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
衛福部次長石崇良指疫情破口在萬華，引發爭議；台北市議員鍾小平(中)下午率數名里長前往疾病管制署抗議。圖／鍾小平提供
衛福部次長石崇良指疫情破口在萬華，引發爭議；台北市議員鍾小平(中)下午率數名里長前往疾病管制署抗議。圖／鍾小平提供

國民黨立委羅明才日前在立院質詢時提問「究竟破口是在哪裡？」而衛福部次長石崇良則數度強調「是在萬華」，引發爭議；台北市議員鍾小平下午前往疾病管制署抗議，並將著陳時中的照片放在地上砸雞蛋，要求撤換石崇良，衛福部長陳時中應下台。

鍾小平說，石崇良至今都沒有道歉，竟說萬華是破口，但開放3+11、將變種病毒帶進來才造成萬華、全台灣感染， 破口是桃園機場、是3+11，破口是陳時中加石崇良，憑什麼栽贓萬華、欺負萬華，他要表達憤怒，萬華不是中華民國的病毒，不是破口，今天除了抗議、反擊，也有兩個訴求，一是陳時中下台，二是撤換石崇良。

下午前往抗議的，還包括萬華壽德里長蔡素麗、凌霄里長游秋蓮、日祥里長鍾駿里、忠貞里長林錫祺、騰雲里李重華。里長們認為，這段期間，萬華承受這麼大壓力，基層里長有責任義務要向中央政府了解，也應告訴大家打疫苗進度，讓大家早點過正常生活。

李重華說，疫情情對社區、產業傷害非常大，從去年1月15日新冠肺炎被公布是流行病後已經超過500天，但今天才開始打疫苗，疫情對萬華的壓力非常沉重，有人一聽到萬華，都不敢進來，甚至一些工程，例如要清水溝，聽到萬華也說感染嚴重不敢進來。

石崇良 陳時中 疫情

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