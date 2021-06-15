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致函採認台灣國產疫苗？菲律賓官方出面否認

【6/15確診地圖】今增本土132例確診 死亡案例銳減至8例

批蔡英文不如賈永婕 藍：蘇巧慧為何不幫新北要疫苗？

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
紓困4.0預算案周五將在院會闖關，國民黨團今提出10大決議案，要為預算執行把關。雙北疫情嚴重，國民黨團書記長鄭麗文也向閣揆蘇貞昌女兒、民進黨立委蘇巧慧喊話，「你跟爸爸要什麼都可以要得到，為什麼不幫新北市民要疫苗？」記者周志豪／攝影
紓困4.0預算案周五將在院會闖關，國民黨團今提出10大決議案，要為預算執行把關。雙北疫情嚴重，國民黨團書記長鄭麗文也向閣揆蘇貞昌女兒、民進黨立委蘇巧慧喊話，「你跟爸爸要什麼都可以要得到，為什麼不幫新北市民要疫苗？」記者周志豪／攝影

紓困4.0預算案周五將在院會闖關，國民黨團今提出10大決議案，要為預算執行把關。雙北疫情嚴重，國民黨團書記長鄭麗文也向閣揆蘇貞昌女兒、民進黨立委蘇巧慧喊話，「你跟爸爸要什麼都可以要得到，為什麼不幫新北市民要疫苗？」

對於目前國內救治新冠肺炎醫材與藥品不足，鄭麗文也批評，蔡英文總統採買能量「連一個賈永婕都不如」，無能、怠惰無為、可惡至極。

國民黨團10大決議案為：要求政府最短時間補足救命醫材與藥品、全面檢討疫苗施打順序、立刻全民免費快篩、政府8月底前要獲得國際認證疫苗3000萬劑、要求全面檢討與國產疫苗合約內容、公開緊急授權（EUA）訂定標準語後續審查會、要求政府國賠、對確診與亡者慰問賠償金、普發現金1萬元、電價全面緩漲。

鄭麗文表示，越南過去一整年防疫成功，但今年四月爆發重大本土疫情，疫苗到貨量也只比台灣多一點，情形與台灣類似；但越南人口9800萬，染疫僅萬餘人，至今58人死，死亡率不到百分之1，「台灣竟然連越南都不如」，情何以堪。

鄭麗文也質疑，美國打疫苗可以抽獎，鼓勵人民施打疫苗，政府也超買疫苗讓你盡量打，但台灣打疫苗竟然要被檢調偵辦，規定指揮中心說了算，政治親信卻可優先施打；六都中疫情最不嚴重的高雄拿到最多疫苗，分配顏色作祟。

鄭麗文點名，雙北市綠營立委應學學民進黨立委林淑芬，不要要選票就跑出來，要疫苗人在哪？尤其蘇巧慧，「你跟爸爸要什麼都可以要得到，為什麼不幫新北市民要疫苗？難道新北市給你的選票不是選票？新北市民的命不值錢？」

鄭麗文說，要控制疫情，政府8月底前要獲得至少3000萬劑國際認證疫苗，不能在等全世界最貴、僅二期試驗中期解盲、賣不出去的國產高端疫苗，不要讓全體國人當白老鼠、冤大頭，否則合理懷疑其中有利益輸送。

國民黨團總召費鴻泰批評，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中過去說台灣對疫情有超前布署，現在才被發覺病床、PCR篩檢能量、急重病人醫療器材不足，「超前吹牛」成國際笑話，潮水退了，才發現陳什麼衣服都沒穿，光溜溜好難看。

高端疫苗 疫情

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