國民黨提染疫死亡國賠 綠委：以人命作為政治鬥爭

台灣已有452人染疫病逝，國民黨主席江啟臣今表示，將請國民黨立法院黨團提案，發給染疫死亡者、確診者慰助金及補償金。民進黨立委王定宇表示，尊重每個家屬要求國賠的權利，但是由政黨介入，以人民生命作為政治鬥爭的代價，這是讓人非常遺憾且厭惡。

王定宇說，真正要究責是追查中國病毒的源頭，而中國還在抵抗當中，國民黨為何不敢要求中國負責，卻向努力團結抗疫的台灣扯後腿，對台灣一點好處都沒有，希望國民黨三思。

王定宇也表示，國民黨過去有本土派、主流非主流，「現在國民黨看起來是新黨化，貶抑台灣，反對美日，擁抱中國」，這本來不是國民黨路線，但從黨團、不分區立委跟外部下指導棋的的媒體大亨，似乎全黨是被新黨帶著跑，「國民黨內部應該還有其他人，如果有識之士，應該力挽狂瀾，極端化、急統化的國民黨不是台灣之福。」