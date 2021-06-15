新冠逾400死 孫大千列13點質疑：是誰在屠殺台灣人民？

藝人大S（徐熙媛）日前在個人IG限時動態發聲，寫下：「我只想說，我們被集體屠殺了！蔡！屠殺我們」。前立委孫大千也在臉書列13點，質問到底是誰在集體屠殺台灣人民？超過1萬人確診和將近450條人命的犧牲，這筆帳都要記在這些人頭上，一個也不要想跑掉。

孫大千列出的13點包括：一、是那個因為派系利益，破壞疫苗採購的人。二、是那個針對疫苗採購沒有超前部署的人。三、是那個推動3+11制度的人。四、是那個拍板定案3+11，卻連會議記錄都沒有的人。五、是那個沒有好好處理諾富特飯店混居的人。六、是那個不願意提早規劃方艙醫院的人。七、是那個打死都不推動普篩制度的人。

八、是那個針對疫苗捐贈還要推三阻四的人。九、是那個硬逼台灣人民去施打只通過二期試驗的國產疫苗的人。十、是那個讓台灣人民用最貴的價錢去買一支無法對抗變種病毒的國產疫苗的人。十一、是那些在網路上只會順時中，霸凌打擊異己的人。十二、是那些成天在媒體上扮演側翼打手，只會歌功頌德的人。十三、是那些動不動就把別人抹紅的人。