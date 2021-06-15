遠洋漁船紛回前鎮漁港 防疫全船篩檢登岸直接入境查驗
高雄前鎮漁港今天陸續有遠洋魷漁船返港，預計有6艘、近300名漁工返港。高市府表示，依國家統一作業程序及標準，屬於全程無海上接觸史，回到前鎮母港一律全船篩檢；若有與其他港口接觸，返回漁港時全船居家檢疫，如檢測結果為陽性則全團留船。登岸後直接進行入境查驗，居家檢疫者也將備妥防疫巴士接送。
外界關心漁工陸續返抵前鎮漁港，會不會形成防疫破口？市府表示，高雄防疫旅館原有4200間左右，此次特別媒合旅宿業者，讓部分船上漁工朋友分流至1人1室的防疫旅館，將比照防疫旅館的規模及相關程序要求，做好檢疫或隔離。
疫情快報
▪【疫情專題】各縣市疫苗統計 新的施打順序表
▪【整理包】75歲以上怎麼預約打疫苗？各縣市規定與辦法一次看
▪【今日疫情懶人卡】新光三越櫃姐家族增7個月女嬰確診 東森國際1員工陽性
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言