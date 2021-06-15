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遠洋漁船紛回前鎮漁港 防疫全船篩檢登岸直接入境查驗

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
遠洋作業漁船陸續回到高雄前鎮漁港，船員登岸後直接進行入境查驗，居家檢疫者也將備妥防疫巴士接送。圖／高雄市政府提供
遠洋作業漁船陸續回到高雄前鎮漁港，船員登岸後直接進行入境查驗，居家檢疫者也將備妥防疫巴士接送。圖／高雄市政府提供

高雄前鎮漁港今天陸續有遠洋魷漁船返港，預計有6艘、近300名漁工返港。高市府表示，依國家統一作業程序及標準，屬於全程無海上接觸史，回到前鎮母港一律全船篩檢；若有與其他港口接觸，返回漁港時全船居家檢疫，如檢測結果為陽性則全團留船。登岸後直接進行入境查驗，居家檢疫者也將備妥防疫巴士接送。

外界關心漁工陸續返抵前鎮漁港，會不會形成防疫破口？市府表示，高雄防疫旅館原有4200間左右，此次特別媒合旅宿業者，讓部分船上漁工朋友分流至1人1室的防疫旅館，將比照防疫旅館的規模及相關程序要求，做好檢疫或隔離。

遠洋作業漁船陸續回到高雄前鎮漁港，船員登岸後直接進行入境查驗，居家檢疫者也將備妥防疫巴士接送。圖／高雄市政府提供
遠洋作業漁船陸續回到高雄前鎮漁港，船員登岸後直接進行入境查驗，居家檢疫者也將備妥防疫巴士接送。圖／高雄市政府提供
遠洋作業漁船陸續回到高雄前鎮漁港，船員登岸後直接進行入境查驗，居家檢疫者也將備妥防疫巴士接送。圖／高雄市政府提供
遠洋作業漁船陸續回到高雄前鎮漁港，船員登岸後直接進行入境查驗，居家檢疫者也將備妥防疫巴士接送。圖／高雄市政府提供

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