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「疫苗少到連老人跟老人都搶」 趙少康籲蔡政府放行郭台銘

【即時短評】染疫難國賠 政府忘了還有這個責任？

聯合報 / 記者林河名
前衛生署長楊志良發起為染疫死亡者訴求國家賠償，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（圖）說，有人要建議相關的賠償事宜，那就依法辦理。圖／中央流行疫情指揮中心提供
前衛生署長楊志良發起為染疫死亡者訴求國家賠償，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（圖）說，有人要建議相關的賠償事宜，那就依法辦理。圖／中央流行疫情指揮中心提供

我國新冠肺炎本土疫情大爆發，確診死亡人數已超過四百人，死亡率高於世界平均。由於疫苗短缺，更加深人民的恐慌。前衛生署長楊志良發起為染疫死亡者訴求國家賠償，法界人士認為舉證困難；但向國家求償，其實是在凸顯政府的責任，縱使要證明疫學因果關係有其困難，政府絕不是「免於國賠」就「不必負責」。

此波疫情嚴峻，中央政府自鳴得意的「超前部署」被打回原形，每天幾十個逝去的生命，在中央流行疫情指揮官陳時中口裡彷彿只是冰冷數字；「疫苗之亂」更加深民眾對政府防疫「不作為」的不滿，這也是楊志良要為染疫「罹難者」討公道的緣由。

誠然，人民提起國家賠償有其先天難題：一在災害難以歸責，二在因果關係難以確認。例如，當人民指控政府因故意或過失導致疫情的重大人命損失，他們必定舉各國為例：「哪個地方不死人？」

然而，隨著時代進步，除了訴訟制度已有「舉證責任倒置」的衡平修正，諸如災害防救法也有「防止災害擴大」的條文規定，這些都可作為人民請求國賠的主張；退萬步言，縱使無法獲得國家「賠償」，但依憲法保障人民生存權，以及人民受非常災害者，國家應予適當扶助與救濟等規定，國家仍應負最起碼的責任。

只是，當初口口聲聲「防疫有成」的政府，落得人民訴求國賠的對抗，能無愧色？陳時中說「有人要建議相關的賠償事宜，那就依法辦理」，似乎事不干己，難道對於疫情中「原本可救、卻未獲救」的國人，沒有一絲歉意？

這一波疫情尚未趨緩，變種病毒的威脅更難以捉摸。已有專家憂心我國明後年還會鬧疫苗荒，且恐怕未來幾年內都將成為疫苗孤兒，屆時又不知將犧牲多少人命。如果政府再不積極作為，法律責任之外，更有政治責任。那些自恃免於國賠的政府官員，當真以為不必負起任何代價？

疫情 疫苗 國賠

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