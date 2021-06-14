綠營批新北疫苗施分配數量 江怡臻酸：不小心算錯嗎？

針對民進黨新北市議員何博文今晚再度批評新北市疫苗不在籍施打政策，指這只是簡單的算術問題。國民黨發言人、議員江怡臻回批，本次分配的疫苗優先施打對象包含一到三類的前線人員、長照機構人員與住民、洗腎患者，何博文身為執政黨議員，不但不了解政府政策，還拿錯誤的算式來誤導，若不是不小心算錯，就是真心為造成人民對立，全心為忽視疫苗不足的事實而努力。

江怡臻指出，新北市目前的疫苗施打是依照不同族群分階段分順序，第一階段的施打對象包含長照機構的住民及工作人員約2.4萬人、洗腎患者約1.3萬人以及一到三類尚未施打的對象約5000人，目前已分配到的疫苗僅有8.3萬劑，扣除上述人員僅剩約4萬劑。

江怡臻強調，新北市設籍85歲以上長者超過5.3萬人，即便加上後續追加的8000劑，要給予所有新北85歲以上的長者施打還是不足。因此，若希望讓長者不要奔波勞苦，要靠民進黨政府苦民所苦，盡速進口合規的疫苗讓全民施打。

江怡臻表示，批評政策之前要先了解政策，何博文身為執政黨的議員竟然不知道中央的分配規劃，只想用錯誤的算式來帶風向，拿錯誤數字來批評、誤導，無視疫苗數量根本不夠的困境。

江怡臻強調，新北市不是不打疫苗，是依序施打，在疫苗陸續到位後，所有85歲以上的長者一定打的到，簡單的算式背後，是複雜的政策規劃，請綠營議員用心了解政策。