嚴若芳指47%不滿侯友宜表現 黃子哲：蔡英文有60%喔

新北市市長侯友宜請蔡總統約束綠營人士，不要惡意抹黑與謾罵，一起齊心抗疫。對此，民進黨發言人顏若芳指不應把民代的監督都視為惡意，而且民調有47.7%不滿意侯友宜的防疫表現。國民黨文傳會副主委黃子哲諷刺，民進黨是何時開始有自我反省的能力？還兼有自曝其短的勇氣。

黃子哲指出，國民黨做為最大的在野黨，當然要對民進黨政府的施政加以監督與針砭。但民進黨以及綠營人士動則以作亂、扯後腿來扣帽子，甚至以中共的在地協力者來抹紅，不正是故意把民意代表的監督與建言，惡意的扭曲或抹黑嗎？還是民進黨就是雙標黨，只准綠營放毒，不許藍營監督? 顏若芳所謂「不應把民代的監督都視為惡意」，其實民進黨可以自己吞下去來反躬自省，比較實在。

至於顏若芳引用網媒民調結果，黃子哲表示，面對任何不滿的民意，侯友宜確實是應該謙卑面對，但顏拿此做文章，則完全是拿石頭砸自己的腳。事實上，同一家網媒也做出有高達6成的網友，非常不滿意蔡英文與蘇貞昌的防疫表現，顏若芳怎麼好意思拿該民調來說嘴，不是在自曝其短嗎？

黃子哲表示，根據前綠營大老游盈隆的台灣民意基金會5月底公布的數字，六都市長的防疫表現，侯友宜也是拔得頭籌，頗受肯定。反觀蔡英文的聲望降到45.7％，創下21個月來新低。所以拿民調來修理侯友宜，只是更凸顯民進黨執政的無能，更像是愚蠢的自殺性攻擊行為。

黃子哲說，對政治人物的監督與指教，甚至是批評，那是民主的常態。但侯友宜希望蔡英文約束的是，民進黨人士惡意的抹黑與謾罵。因為那才是真正對台灣防疫工作的扯後腿與搗亂，還恐怕是造成疫情破口的真正凶手。