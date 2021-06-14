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李貴敏：中央防疫怠惰失職 新冠罹難者國賠理所當然

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨立委李貴敏。本報資料照片
國民黨立委李貴敏。本報資料照片

本土疫情嚴峻，新冠確診死亡率不斷攀升，前衛生署長楊志良倡議為新冠病毒罹難者進行國賠訴訟。國民黨立委李貴敏對此表示，中央執行防疫措施及疫苗採購怠惰失職，更縱容防疫破口及黑數擴大等，一連串過失及怠惰行為導致人民的權利受侵害，應已符合國賠要件。

李貴敏強調，對於數百位死傷的國人，中央政府應立即擔負這些罹難者的醫療費、喪葬費，以及其家屬的撫卹金，以解民眾燃眉之急，之後再究責失職官員償還相關支出。

李貴敏指出，根據「國家賠償法」第二條第二款明定：「公務員於執行職務行使公權力時，因故意或過失不法侵害人民自由或權利者，國家應負損害賠償責任。公務員怠於執行職務，致人民自由或權利遭受損害者亦同。」

李貴敏表示，雖然行政官員未必有「故意」，但一年多來的不作為、輕忽、縱容破口擴大、隱匿疫情資訊，以及無視國人安危遲延採買疫苗等，導致人民的健康權與生存權等權利受到侵害，其怠乎職守之情顯而易見，理應國賠。

她也說，行政機關怠忽職守已是不爭的事實，特別是「疫苗」，行政院長蘇貞昌與執政團隊曾多次保證數量足夠，但至今跳票連連，大部分都仰仗國際捐助，證明疫苗政策從規畫、議約、簽約到執行，甚至最近的分配與施打排序措施，不但全黑箱，還都因為官僚的怠惰延宕而耽誤，「民進黨政府理應擔負全責」。

李貴敏並強調，官員還大言不慚地說，「絕對把人民的生命擺在第一位」，但事實上所說所做完全背道而馳。包括3+11防疫放寬的疏失，甚至疫苗採購，連簽約或下單了沒有，均不得所知。如有，何以合約或訂單無法執行？眾所周知，國際交易均有書面文件，而買賣雙方的權利義務亦均載明於文件，凡此種種亦均可於事前預為規畫或避免。

李貴敏說，過去的一年，因台灣人民的自制成為國際防疫的模範生，這段時間，蘇揆團隊做了什麼？今天損害已經發生，如果中央政府継續無視人民安危，依然政治掛帥拒絕民間企業或宗教團體進口WHO認可的合格疫苗，而導致人民傷亡擴大，則日後的究責也將另一波焦點。

疫苗 李貴敏 國賠

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