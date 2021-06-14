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黃光芹不滿捐款遭調查 質疑「誰敢做善事？」

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
資深媒體人黃光芹。圖/截自youtube
資深媒體人黃光芹。圖/截自youtube

資深媒體人黃光芹在臉書貼文，表示自己號召朋友捐款、防疫物資，引起廠商加入捐贈冷氣，未料卻被民眾檢舉，遭衛福部發函擬開罰。新北市政府查察後，認為他並無要求民眾捐款之意圖，認為無違反公益勸募條例，衛福部也依此調查結果，未對黃光芹開罰。

黃光芹指出，自己當初希望募款，與媒體人還有朋友一起防疫物資，後來冷氣公司華菱公司主動捐贈171台冷氣，他們便將募得的48萬2900元轉給雙北、彰化、台南消防隊及育幼院，讓他們自行購買物資，

後來有民眾向衛福部檢舉，指黃光芹當眾募資，有違法之虞，衛福部於5月底函文給新北市政府，要求查處相關事證，但市府查察後，發現黃光芹被無要求民眾捐款之意，認為無違反公益募款條例，衛福部也依此調查結果，未對黃光芹開罰。

但黃光芹對此相當不滿，認為新北市政府早在10日就函覆衛福部，表示此案並無不法，但她從從到尾接到衛福部的函覆，是媒體告知才知道。

黃光芹也質疑，「衛福部憑什麼濫權查我水錶？他們敢對賈永婕這麽做嗎？他們該下公文去查真正發動勸募的民進黨市議員？

黃光芹表示，171台移動式冷氣機，送到好幾個縣市，集資分捐也是如此，為何單要新北市調查，認為這種做法以後會澆熄民眾的善心義舉嗎。

黃光芹在臉書表示，自己與媒體人、朋友募款做善事，沒想到卻被衛福部函文調查，這樣真的會澆熄民眾的善心義舉。圖／擷至黃光芹臉書
黃光芹在臉書表示，自己與媒體人、朋友募款做善事，沒想到卻被衛福部函文調查，這樣真的會澆熄民眾的善心義舉。圖／擷至黃光芹臉書

黃光芹 衛福部

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