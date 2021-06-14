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羅致政批侯友宜像黑道 費鴻泰：你夠格當新北立委嗎？
新北市長侯友宜日前與蔡英文總統通話時，請她約束綠營人士，減少謾罵、抹黑，合力對抗病毒。此舉遭民進黨新北是立委羅致政批評像是「黑道在喊話」。國民黨立院黨團總召費鴻泰反嗆羅致政，他應替市民講公道話，向中央多要資源，但卻在講渾話，質疑羅不夠資格當新北的立委。
費鴻泰指出，疫情嚴峻是因諾富特管理不善和3+11破口造成，讓雙北飽受折磨，中央在疫苗的發放裡，因對嚴峻的雙北多發，但他們在比例上卻沒高雄來的多，高雄人很重要，但應先救急雙北。台北市長柯文哲說訊息不對稱，凸顯中央一直在給非綠營執政縣市穿小鞋。
費鴻泰說，新北市民進黨立委只有林淑芬替市民向中央喊話多給疫苗，羅致政卻還在講這種渾話，請問侯友宜有講什麼不得體的話嗎？羅致政是新北選出來的立委，理應講些公道話，替市民向中央多要資源，但他反而是在講五四三，這已經不是藍綠問題，「而是你夠不夠資格當新北的立委」。
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