侯友宜請蔡約束遭圍剿 藍議員：綠營每次都先批再轉彎

新北市長侯友宜日前請總統蔡英文「約束底下的人」，引發民進黨人士圍剿，國民黨新北市議員葉元之表示，綠營都把「造謠謾罵」當成「監督」，新北要一邊抗疫、一邊闢謠真的很辛苦，蔡英文應該好好檢討。

侯友宜昨日證實，他在與總統蔡英文通話時，確實有請對方約束綠營人士，別再抹黑、批評及謾罵，畢竟國難當頭、人民在水深火熱之中，不該有太多政治口水，應該團結抗疫。此消息一出也引發綠營人士再批評，說新北像一言堂、侯友宜是逃避監督等。

民進黨新北市議員戴瑋姗認為，侯友宜應該勇敢接受建言，不該將監督無限上綱，這樣是抹滅了善意提醒及建設性反饋，並批評「新北的疫情有好到侯市長可以得意忘形了嗎？」，尤其現在新北市確診數還是全國最高，完全沒有鬆懈的本錢，若沒有作好疫調、匡列、隔離，新北市就很難掌握社區感染源，更難以「加零」。

葉元之表示，侯友宜當然應該接受合理的監督，但許多「監督」明顯就是惡意造謠謾罵、扯後腿，且有害新北防疫，他舉例，先前侯友宜呼籲要戴口罩，遭民進黨批示錯誤示範，結果沒過多久中央又呼籲大家要戴口罩；侯友宜在疫情爆發前喊話超前部署，遭民進黨批是製造恐慌，結果疫情一發不可收拾；類似「民進黨先批，中央後來又轉彎」的例子族繁不及備載。

葉元之認為，今天疫情當前，新北市不只要抗疫，還要闢謠，兩面作戰相當辛苦，且民進黨不檢討桃園市政府造成的「諾富特破口」，卻來檢討遭受波及的新北市，這實在是相當奇怪。