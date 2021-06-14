政策與策略失當 歎三巨頭失民心

科學講求的是事實與真相。自五月爆出華航諾富特、萬華茶藝館染疫事件後，中央流行疫情指揮中心及防疫三巨頭總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中的防疫策略與執行，一再遭受多數民眾的質疑與指責。撇開深具意識型態（不論藍綠）的民眾不談，仍令人感到民眾對中央的期望愈高、失望愈大！

未能從善如流

去年的防疫成效原本獲得多數民眾很高的支持，陳時中也因而具有「順時中」的高人氣，甚至一度興起他可代表民進黨參選台北或新北市長的聲浪。但五月發生了防疫重大破口後，陳時中聲望直落，也重挫了民進黨及蔡英文的滿意度。究其原因，一是破口的發生當下，中央防疫中心未能從善如流，進行普篩，以致節節敗退，至今已經實質上全台普篩了。

其次，當確診與染疫死亡人數節節升高時，唯一可以建立台灣防疫網的機制，須依靠全民多數（七成以上）施打疫苗，民間卻遲遲等不到疫苗可打，眼見周遭親友染疫或死亡，更添民眾的不安疑慮！

由於民進黨執政中央一開始就拒絕中國政府有意提供經國際認證的疫苗協助，卻在疫苗採購上出現更大的破口，那就是蔡英文親自出來宣布，疫苗採購將納入當時還未二期解盲的國產疫苗；而向國外採購的疫苗卻又一再延宕到貨，僅僅依靠日、美捐助的區區數百萬劑疫苗救急，分配注射過程更造成眾多紛亂！

應體恤民瘼

蔡英文在5月26日的對外講話中，堅持疫苗應由中央統籌採購、且要求直接向原廠洽購；並說，政府包括對外採購與國產疫苗，已購買約3000萬劑，到8月底會有陸續1千萬劑疫苗到貨供民眾施打。這項聲明，已為政府採購疫苗的政策定了調，民間非政府組織期望自行採購、供政府加速施打疫苗的希望，幾乎全遭卡關。

救命如救火，對多數民眾來說，親友一條寶貴生命因染疫而迅逝，是痛心疾首的事；但政府的各項政策與措施，令多數民眾感到民進黨執政中央絲毫未體恤民瘼，只在冰冷的算計著政治與產業發展利益。

更甚者，隨著疫情的升高，高端股價竟然一路上漲，財經股市媒體名人謝金河於5月27日在他個人臉書就揭露說，比較已經生產數億支疫苗的美國輝瑞，以及還沒上路的高端疫苗，前者股價沒有什麼波動，後者卻漲了近10倍！當時高端連二期解盲都尚未完成，更何況還需經過三期檢測？

盼及早止血求生

高端尚未完成所有的標準檢測前，政府扶植本土疫苗產業其實不必然要用納入採購的方式。在國外已有多支經國際認證的疫苗可供採購時，政府就應未雨綢繆，提早採購足量的疫苗；至於要如何補助高端、要如何按部就班協助高端取得國際認證，是另一回事；不能將扶植國產疫苗和救命的疫苗採購綁在一起！

政策上未能以人民性命安全保障為優先，只想著扶植國產疫苗產業（連股價也要扶植嗎？），毫無人本主義精神；在策略上面對國際疫情情況，輕忽變種疫苗的致命性與各國施打疫苗的趨勢，而未能事先做好全面普篩與足量疫苗採購；執行上又一再卡關民間善意採購救命疫苗的用心，難怪大失民心，可謂一步錯、步步錯，人命關天，盼三巨頭趕快迎頭趕上，止血求生。

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