周玉蔻喊柯爸媽不慚愧？ 柯文哲欲言又止：算了不批評

名嘴周玉蔻在臉書批評台北市長柯文哲，沒有處理好市民接種疫苗的相關程序，但新竹市政府卻將柯爸及柯媽接種AZ疫苗的相關事宜通知清楚，周玉蔻直言「柯爸爸、柯媽媽，你們不慚愧嗎？」對此，台北市長柯文哲今天說，台北市是更往前一步提供網路預約機會，「是非對錯我們都曉得，算了，不要批評。」

對於周玉蔻的批評，柯文哲說，其他縣市有，台北市也都有，台北市是更往前一步提供網路預約的機會，柯說，為何要網路預約？是可以減少人流、行政成本及不確定性。柯說，「是非對錯我們都曉得，其他縣市有的，我們也都有」，對於周玉蔻的質疑，柯欲言又止，表示「名嘴講的話，算了，不要批評。」

另外，對於新北市長侯友宜呼籲總統蔡英文，要約束底下的人，盼一起團結抗議反遭反擊，對此，柯文哲嘆一口氣，僅回應「哎，今天算了，(狂笑)，好啦，下一題。」