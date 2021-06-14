【重磅快評】侯友宜向蔡英文喊話像黑道 那賴清德呢？

防疫作戰如火如荼，近日卻傳出新北市長侯友宜在與蔡總統通電話時，要求蔡總統約束底下的人，不要批評他。由於侯友宜民調高，成為綠營砲火標靶，本來就不稀奇，只是民進黨立委羅致政指侯友宜這番說法讓人覺得很像黑道分子在喊話，羅的說法不倫不類，侮辱過半數投票給侯友宜新北市選民，副總統賴清德也未必認同。

雙北疫情嚴重，防疫作戰之際，偏偏綠營側翼攻擊雙北2位市長不遺餘力，侯友宜昨天即感慨指出，自己最討厭政治口水，近期接獲蔡英文總統致電時，特別向總統善意提醒，「國難當頭，請總統約束底下的人，一起團結抗疫」；沒想到侯一番談話竟惹來「底下的人」極大反應，更加大火力還擊。

民進黨發言人顏若芳扮白臉，指連指揮中心也都要面對輿論與媒體的監督並回應，侯市長不應把所有新北市議員與民代的監督都視為惡意，畢竟根據媒體網路民調，超過47.7％的民眾不滿意侯市長的防疫表現；青年部主任蔡沐霖火力全開，批「侯忙著四處作秀，拍攝英雄照，對疫情毫無用處！」；羅致政則調侃侯友宜居然會說「請總統約束底下的人」，這讓外界看起來，侯不像市長，比較像黑道、警長喊話，市長的格局怎麼會這麼說話，讓人難以理解。

其實，侯友宜會有高民調，並非一朝一夕之功，而是長期以來的防疫表現得到了多數新北市民的認同，從最早提出入境者普篩、戴口罩、廣篩、學校停課不停學等措施，每一項幾乎都是超前部署，但來自綠營的謾罵卻沒有一天停過，連在籍老人優先打疫苗也能拿來罵，侯藉總統打電話的機會「抱怨」一下，何來黑道分子在喊話？「還原」通話內容會讓羅致政等人「感冒」，難道羅致政等人自認自己就是侯友宜口中該約束的「底下的人」？

如果不健忘，兩年前民進黨總統初選打得難分難解，蔡英文、賴清德殺到刀刀見骨，賴清德有發感而發，公開向蔡英文喊話，希望雙方進行一場君子之爭，也盼望蔡總統呼籲支持網軍停止攻擊，特別是不實的攻擊，彼此理性競爭，凝聚最大團結，不料最後還是事與願違，「背骨」、「沒有誠信」的攻擊幾乎照三餐「侍候」。如今侯友宜被罵得難受，喊話要蔡英文約束的「底下的人」，賴清德聽來應該特別有感吧？

如果侯友宜向蔡英文喊話，羅致政認為是像黑道分子喊話，那外界也想知道，兩年前賴清德向蔡英文喊話停止攻擊，是不是也像黑道分子喊話？如果是，那蔡賴體制和黑道組織有何異同？如果不是，羅致政是否又是綠營另一位雙標立委？羅致政如果有興趣監督施政，就請羅立委好好去監督行政院、指揮中心，疫情正熾，確診死亡個案累積達452人，羅立委不如先把自己本分的工作做好再說。