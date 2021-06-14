黃偉哲留言蔡臉書「粽盼親離」 民眾黨：說中蔡總統心境

蔡英文總統今天在臉書發文祝福端午佳節平安，台南市長黃偉哲在下方留言「粽盼親離」，引發爭議。民眾黨今發表聲明批評，許多民眾因疫情與家人天人永隔，「黃偉哲竟還有心情揶揄大家『粽盼親離』？」民眾黨也大酸，黃的留言彷彿說中蔡總統心境，過去總統發文底下常見數十則民進黨政要歌功頌德的留言，「如今統統消失了，只剩民怨沸騰。」

黃偉哲在蔡的臉書留言「粽盼親離、保持距離」後，網友大酸，「暗喻這個政府已眾叛親離了，高招」、「小編吃了誠實肉粽：眾叛親離」。台南市府則回應，本意是希望響應疫情期間與家人保持距離，但小編誤用負面成語，已收回留言，並聯繫總統社群團隊致歉。

民眾黨今則在臉書表示，此次端午連假前，台南市府祭出「家戶聯防」政策，鼓勵民眾舉報從北部返鄉親友，把親密的親戚鄰里關係搞成「檢舉北漂人人有責」，廣大遊子有家不敢回，許多長輩想念兒孫卻不能相見，甚至有些人因染疫往生，家人連最後一面都見不到，黃偉哲有什麼資格揶揄「粽盼親離」？

民眾黨也大酸，「粽盼親離」彷彿說中蔡總統當下心境，過去只要總統一發文，底下便湧入數十則民進黨政要歌功頌德的留言，如今通通消失，只剩民怨沸騰。留言被刪，「究竟是覺得嘲諷民眾不妥，還是不小心說出了自家黨主席不能說的秘密？」